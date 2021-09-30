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В мире по состоянию на утро 30 сентября зафиксировано 234 071 600 случаев заражения коронавирусом, в частности 4 788 375 летальных, выздоровели уже 210 890 578 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (44 199 496), Индия (33 739 980), Бразилия (21 399 546).

Коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

Украина занимает 19-е место в общей статистике.

Напомним, за сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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