В мире по состоянию на утро 30 сентября зафиксировано 234 071 600 случаев заражения коронавирусом, в частности 4 788 375 летальных, выздоровели уже 210 890 578 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (44 199 496), Индия (33 739 980), Бразилия (21 399 546).
Коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.
Украина занимает 19-е место в общей статистике.
Напомним, за сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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