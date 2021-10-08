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Верховная Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах с 11 октября на 11 июля, приняв законопроект №5807 во втором чтении.

За законопроект проголосовали 342 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что начисление штрафов (в размере 17-51 тыс. грн) в октябре невозможно из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию. Количество юрлиц, которые должны подать государственному регистратору ведомости о конечных бенефициарах-собственниках, превышает 1 млн, что значительно больше пропускной способности регистрационной системы. Тогда как ведомости, по его данным, подали 171,333 тыс. юрлиц.

«В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса о админаправонарушения). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (даже в формате неосторожности) руководителя юрлица, которые не подал данные о конечном бенефициаре-собственнике», – заключил министр.

«Не рекомендую брать штурмом госрегистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь в подаче ведомостей о конечном бенефициаре-собственнике», – добавил он.
ForUm

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