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Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря вместо 11 октября из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию, заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Все напуганы крупными штрафами за неподачу информации о конечных бенефициарах-собственниках, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно не будет (в ноябре тоже)», – написал он в Facebook.

По словам министра, это связано с тем, что количество юрлиц, которые должны подать государственному регистратору ведомости о конечных бенефициарах-собственниках, превышает 1 млн, что значительно больше пропускной способности регистрационной системы. В настоящее время ведомости подали 171,333 тыс. юрлиц.

«В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (даже в формате неосторожности) руководителя юрлица, которые не подал данные о конечном бенефициаре-собственнике», – пояснил Малюська.

В таких условиях составление протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения.

Более того, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).

«Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ.

По убеждению Минюста, административный штраф является исключительным мероприятием и применяется, когда другие меры реагирования не работают. Напомню, что проблема должна окончательно решить законопроект 5807, который сейчас рассматривается ВРУ», - резюмировал министр.
ForUm

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