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За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  1. госпитализированы - 3526 человек;
  2. летальных случаев - 241;
  3. выздоровели - 4720 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 53211 человек,
  • методом ИФА - 10100 человек,
  • экспресс-тестами - 43558 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2514005 человек;
  • выздоровели - 2282482 лица;
  • летальных случаев - 58 081;
  • проведено ПЦР-тестов - 13164600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Напомним, за сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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