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За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3541 человек;
  • летальных случаев - 314;
  • выздоровели - 4380 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 53031 человек,
  • методом ИФА - 9964 лица,
  • экспресс-тестами - 50082 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2497643 лица;
  • выздоровели - 2277762 лица;
  • летальных случаев - 57 840;
  • проведено ПЦР-тестов - 13111389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.
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