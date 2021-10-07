За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3541 человек;
- летальных случаев - 314;
- выздоровели - 4380 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 53031 человек,
- методом ИФА - 9964 лица,
- экспресс-тестами - 50082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2497643 лица;
- выздоровели - 2277762 лица;
- летальных случаев - 57 840;
- проведено ПЦР-тестов - 13111389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.
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