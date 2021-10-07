Народные депутаты Ярослав Железняк (фракция «Голос») и Гео Лерос (внефракционный) сняли с рассмотрения свои кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

Как объяснил Железняк, он не подавал документов, потому что не видит смысла в своем участии в процессе избрания спикера в качестве кандидата. «Можете считать мое выступление как самоотвод... Я, правда, считаю, что я не подойду вам как председатель Верховной Рады, потому что я делал бы то, что делал и предыдущий глава Верховной Рады, - соблюдал бы регламент. А я так увидел, что это не очень ценится в этом зале», - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Лерос также подчеркнул, что не видит смысла в предстоящем голосовании, поэтому снял свою кандидатуру, поскольку «все уже давно решено в Офисе президента». При этом он убежден, что председатель Верховной Рады – это «должность человека, который должен быть равноудален от всех политических сил и не заинтересован в лоббировании интересов Офиса президента».

Как сообщал ForUm, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция «Слуга народа» делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, «Голос» - Железняка, «Европейская солидарность» - Яну Зинкевич, а также член фракции «ЕС» Алексей Гончаренко предложил на этот пост Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко.