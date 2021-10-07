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На должность нового главы Верховной Рады выдвинули народных депутатов Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.

Об этом сообщается на сайте парламента.

После выдвижения кандидатур председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв, чтобы аппарат Верховной Рады подготовил сведения о кандидатах на спикера.

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
ForUm

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