На должность нового главы Верховной Рады выдвинули народных депутатов Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.
Об этом сообщается на сайте парламента.
После выдвижения кандидатур председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв, чтобы аппарат Верховной Рады подготовил сведения о кандидатах на спикера.
Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
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