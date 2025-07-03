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Економіка

Кінець банківської таємниці: держава стежитиме за кожною гривнею у вашому банку

Кінець банківської таємниці: держава стежитиме за кожною гривнею у вашому банку

Комітет Верховної Ради України рекомендував до прийняття в першому читанні законопроект, який фактично скасовує банківську таємницю, створюючи єдиний податковий реєстр усіх банківських рахунків і сейфів громадян. Про це повідомив народний депутат Олексій Железняк.

Законопроект передбачає, що доступ до інформації про всі рахунки та банківські сейфи матимуть податкова служба, правоохоронні органи, Фінансовий моніторинг, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Таким чином держава отримає можливість контролювати всі фінансові операції громадян, що викликає занепокоєння щодо збереження конфіденційності та приватності.

Нардеп Железняк наголосив, що цей крок є частиною підготовки до більш ефективного контролю за фінансовими потоками з метою боротьби з корупцією та ухиленням від сплати податків.

Критики законопроекту застерігають, що створення такого реєстру може призвести до зловживань, втрати банківської таємниці і порушення прав громадян.

Обговорення законопроекту у парламенті триває, дата другого читання поки не визначена.

Теги:

Железнякбанківська таємниця
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