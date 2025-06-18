Верховна Рада ухвалила закон про введення інституту множинного громадянства в Україні

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. За відповідний законопроєкт №11469, ініційований президентом України, проголосували 243 парламентарі. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Як зазначив Олексій Гончаренко, документ передбачає допуск множинного громадянства у кількох випадках:

Набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.

Набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців.

Автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем.

Автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку.

Набуття громадянином України громадянства держав із переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Народна депутатка Ірина Геращенко відзначила, що до другого читання робоча група "значно удосконалила" ініціативу Президента, вписавши в законопроєкт пункти про обов'язковий іспит на знання Конституції України, історії та української мови.

"Разом із тим, у законопроєкті немає прямої норми про заборону спрощеного отримання українського для громадян РФ. Критерії країн, громадяни яких мають право на набуття українського громадянства, визначатиме Кабмін", – додала Ірина Геращенко.

Цей закон є значним кроком у реформуванні українського законодавства про громадянство, відкриваючи нові можливості для українців, які мають зв'язки з іншими країнами, а також для іноземців, що прагнуть отримати українське громадянство.