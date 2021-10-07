Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

Соответствующее решение судья ВАКС приняла сегодня, передает УНИАН.

«Ходатайство ... детектива НАБУ ... удовлетворить. Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича Виктора Федоровича .... рассмотреть с его участием вопрос о применении меры пресечения или ее изменении ... », - отметила судья.

Апелляционную жалобу на решение можно подать в течение 5 дней.

Напомним, 28 июля НАБУ и САП обратились в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу.

Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ.

В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала САП в заочном содержании под стражей Януковича.

Имущество государственной резиденции «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано судом в июле 2015 года. В начале июля 2018 года суд передал «Межигорье» в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).