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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением», - сообщила пресс-служба НАБУ.

Действия экс-президента  квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины, ч.3 ст.209 УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.
ForUm

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