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Народный депутат Дмитрий Разумков, ранее отозванный с должности председателя Верховной Рады, не исключает, что следующим могут уволить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий... Кличко, да, может быть следующим, но все-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу - он мэр города», - сказал Разумков на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

При этом Разумков считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.
ForUm

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