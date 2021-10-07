Государственная пограничная служба проводит служебную проверку факта пересечения границы Украины Михаилом Саакашвили, несколько чиновников отстранены от должностей.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка.

Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», - сказал он.

По словам Демченко, на данный момент несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, спикер ГПСУ отметил, что не может предоставить такую ​​информацию, ведь она является конфиденциальной.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.