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Сегодня в 08:30 российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области.

Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ, сообщила Госпогранслужба.

В результате атаки потерь среди личного состава нет.

Отмечается, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.
ForUm

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