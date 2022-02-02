Сегодня в 08:30 российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области.
Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ, сообщила Госпогранслужба.
В результате атаки потерь среди личного состава нет.
Отмечается, что одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты.
Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.
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