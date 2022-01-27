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Государственная пограничная служба Украины, суммируя объемы пропускных операций за 2021 год, назвала ТОП 10 стран, граждане которых посещали нашу страну в течение прошлого года.

Уверенным лидером является Республика Молдова, более 1,05 миллиона граждан которой посетили Украину в 2021-ом. На втором и третьем местах РФ и Польша – 518 и 310 тысяч граждан соответственно.

Если большинство стран демонстрировали существенный прирост по количеству приезжающих в Украину граждан, то поток граждан Республики Беларусь за прошлый год снизился на 41%. С показателем 272 тысяч человек эта страна заняла четвертую строчку рейтинга.

В пятерку также вошла Румыния: в 2021 году к нам приезжали 264 тысячи граждан этой страны, что на 15% больше чем в 2020 году.

Далее в рейтинге – Турция, Венгрия и Германия. Следует отметить, что шестая и восьмая позиции тоже демонстрируют рост потока: в 1,7 и 2,1 раза соответственно.

На девятую и десятую позиции вышли Израиль и США: 133 и 103 тысяч граждан соответственно.

Весьма интересным выглядит тот факт, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза. Это абсолютный рекорд прироста.

В целом количество иностранцев, побывавших в Украине, в прошлом году выросло на 26% и составило 4,27 миллиона человек.
ForUm

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