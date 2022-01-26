Госпогранслужба подсчитала количество пропускных операций за прошлый год. По подавляющему большинству показателей по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост, сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам 2021 года безоговорочным лидером для украинцев остается Республика Польша – более 4,4 млн поездок (+13%) наших граждан в эту страну. Второе место достается Турции с общим количеством более 2 млн украинцев (*2,1 г.), которые в основном направлялись на отдых. Третье – из более чем 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%) получает Венгрия.

Вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет – более 1,4 млн. А вот РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессора ездили на 12% украинцев меньше.

Существенный прирост в процентном плане показывают Румыния, Молдова, Словакия и Германия – +32%, +16%, +2% и +20% соответственно. В то же время, количество граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилось более чем вдвое.

Похоже, что в будущем ее место в ТОП 10 может занять другая страна, например Греческая Республика, которая по итогам 2021 года демонстрирует прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. Совсем рядом с ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия.