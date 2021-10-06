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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 792 больных коронавирусом, 11 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«792 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 11 человек умерли. Всего с коронавируса в столице за период пандемии – 5474 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 237 337», - сообщил Кличко.

Заболели 424 женщины и 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 50 девочек от одного месяца до 17 лет и 51 мальчик от одного до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 211 человек. В общем коронавирус преодолели 221 870 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 138, в Деснянском - 115, и в Дарницком районе - 113 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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