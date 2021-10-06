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За сутки 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3745 человек, летальных случаев – 320, выздоровели 4630 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 54386 человек, методом ИФА - 11665, экспресс-тестами - 69508.

За все время пандемии в Украине заболели 2482518 человек, выздоровели – 2273382, летальных случаев - 57 526, проведено 13058358 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Напомним, за сутки 4 октября в Украине было зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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