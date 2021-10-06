За сутки 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3745 человек, летальных случаев – 320, выздоровели 4630 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 54386 человек, методом ИФА - 11665, экспресс-тестами - 69508.
За все время пандемии в Украине заболели 2482518 человек, выздоровели – 2273382, летальных случаев - 57 526, проведено 13058358 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Напомним, за сутки 4 октября в Украине было зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время