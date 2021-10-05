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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет обращаться в суд, если его лишат мандата после вероятного отзыва с должности.

Об этом спикер сказал в эфире телеканала «Прямий», передает Укринформ.

«Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях», - ответил Разумков на вопрос, будет ли он идти в суд в случае лишения депутатского мандата.

Политик отметил, что по закону его не имеют права лишить мандата. В то же время, Разумков добавил: «а судя по тому, что сегодня происходит в Верховной Раде, - всякое может быть».

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

 
ForUm

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