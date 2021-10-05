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Используя представителей «Правого сектора» и других украинских националистических организаций для силового захвата храмов Украинской Православной Церкви, ПЦУ ставят себя в один ряд с националистическими организациями.

Фото: rg.ru. Владимир Легойда

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя заявление одного из лидеров «Правого сектора» об участии радикалов организации в захвате десятков храмов УПЦ.

«Тот факт, что ни священнослужители, ни архиереи ПЦУ не брезгуют использовать боевиков «Правого сектора» и других украинских националистических организаций для силового захвата храмов Украинской Церкви указывает на то, что в ПЦУ считают это нормальным или, как минимум, допустимым. А значит, ставят свою структуру в один ряд с такими боевыми организациями националистов», – отметил Владимир Легойда.

По его словам, надежда на помощь международных организаций, которые должны предавать огласке подобные случаи, невелика.

«Остается надежда на международные правозащитные организации, дело которых и состоит в том, чтобы замечать такие инциденты, предавать их огласке и жестко требовать от правоохранительных органов и властей исправления ситуации. Но, к сожалению, как показывает практика, и с их стороны помощь мала», – добавил спикер РПЦ.
ForUm

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