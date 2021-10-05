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Нынешняя экологическая ситуация своими причинами имеет желание одних нажиться за счет других, а также несправедливое обогащение.

Фото: ncronline.org

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал во встрече представителей мировых религий, ученых и экспертов на тему «Вера и наука: навстречу COP 26» в Ватикане, говорится на Ютуб-канале Vatican News.

Во время своего выступления митрополит Иларион рассказал о позиции Русской Православной Церкви по вопросам защиты окружающей среды. 

В частности он процитировал слова из документа «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», принятого Архиерейским Собором 2013 года, о том, что «в диалоге с представителями общества, государства, международных организаций Русская Православная Церковь считает долгом содействовать укреплению в людях, принадлежащих к разным социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность Божиего творения и поддерживать их труды в этом направлении».

Владыка считает, что нынешняя экологическая ситуация своими причинами имеет желание одних нажиться за счет других, а также несправедливое обогащение. 

Иерарх РПЦ призвал религиозных лидеров взять на себя совместную ответственность за настоящее и будущее человечества, работая для сохранения планеты.

«Нынешняя тревожная ситуация в мире побуждает религиозных лидеров искать пути взаимодействия, в частности, по теме изменения климата. Мы не сможем собственными усилиями остановить глобальное потепление, грозящее непредсказуемыми бедами для всего человечества, но мы можем повлиять на политических лидеров с тем, чтобы их решения способствовали защите окружающей среды», - сказал митрополит Волоколамский Иларион.
ForUm

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