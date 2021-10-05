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Лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк заявляет, что у фракции нет общего политического будущего со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

«Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное», - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, готов ли «Голос» предложить Разумкову стать членом фракции после отставки, передает Интерфакс-Украина.

Что касается отзыва Разумкова с должности спикера, по мнению Железняка, на данный момент в парламенте нет голосов за такое решение. «Я надеюсь, что у нас не будет нового главы», - добавил он.

Среди прочего, депутат подчеркнул, что действующий регламент не позволяет рассмотреть вопрос об отставке Разумкова уже в ближайший четверг.

Напомним, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что голосование за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады может состояться на текущей неделе.

Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Разумкова.

Источник сообщил, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
ForUm

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