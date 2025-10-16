Голос матері значно прискорює розвиток мозку немовлят - дослідження

Дослідники зі Школи медицини Стенфордського університету виявили, що прослуховування записів голосу матері має значний позитивний вплив на розвиток мовного центру в мозку недоношених дітей. Результати цього новаторського рандомізованого клінічного дослідження були опубліковані в журналі «Frontiers in Human Neuroscience».

Проблема недоношених дітей

Діти, народжені раніше терміну, часто проводять тривалий час у лікарні, що, за поясненнями дослідників, призводить до зменшення впливу материнської мови порівняно з немовлятами, які розвиваються далі в утробі матері. Слух плода розвивається з другої половини вагітності, і ненароджена дитина здатна чути розмови матері та розпізнавати її голос при народженні. Попередні дослідження вже довели, що новонароджені віддають перевагу звукам рідної мови.

Однак, недоношені діти мають підвищений ризик затримки розвитку мови, що, ймовірно, пов'язано зі зниженим раннім впливом мовних звуків. Це спонукало дослідницьку групу до вивчення, чи може прослуховування голосу матері допомогти компенсувати цей дефіцит.

Експеримент з «Ведмедиком Паддінгтоном»

У дослідженні взяли участь 46 недоношених немовлят. 21 дитина щодня, під час перебування в лікарні, прослуховувала 10-хвилинний аудіозапис, на якому їхня мати читала дитячу казку (розділ із книги про «Ведмедика Паддінгтона» рідною мовою). Записи відтворювалися двічі на годину вночі (з 22:00 до 6:00), щоб запобігти впливу поведінки батьків на результати. Контрольна група з 25 новонароджених таких записів не слухала.

Значні зміни в мозку

Наприкінці перебування в лікарні дослідники провели МРТ-сканування головного мозку високої роздільної здатності, зосередившись на дугоподібному пучку — шляху білої речовини, особливо важливому для обробки мови.

Сканування виявило разючі відмінності між групами: діти, які слухали голос матері, мали значно зрілішу мікроструктуру в лівому дугоподібному пучку. Цей мовний шлях був значно розвиненішим у групі лікування порівняно з контрольною групою того ж віку.

«Це перший причинно-наслідковий доказ того, що мовний досвід сприяє розвитку мозку в такому дуже ранньому віці», — наголошує провідний автор дослідження, доктор Кетрін Тревіс.

Співавтор дослідження, доктор Мелісса Скала, додає: «Ефект був напрочуд сильним... Немовлята піддавалися цьому втручанню лише відносно короткий час, і все ж ми змогли спостерігати чітко вимірювані відмінності в їхньому мовному розвитку».

Новаторський підхід

Дослідники вважають, що прослуховування записів голосу матері може стати простим, але новаторським підходом до сприяння розвитку мови у недоношених дітей. Це пропонує батькам, які часто відчувають безпорадність через обмежений час перебування з дитиною в лікарні, реальний спосіб позитивно вплинути на розвиток свого малюка, доповнюючи особисті візити.