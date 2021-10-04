В Грузии задержали еще двух человек, которых подозревают в оказании помощи бывшему президенту Михеилу Саакашвили при незаконном пересечении границы.
Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Рустави-2».
«Еще два человека задержаны за сокрытие преступления, станет достоянием общественности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование», - сказал Вепхвадзе.
Ранее стало известно о задержании Элгуджа Цомая. Он был водителем грузовика, в котором Саакашвили якобы скрылся для того, чтобы попасть на территорию Грузии. Позже Саакашвили находился в квартире Цомая.
Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.
Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Михаила Саакашвили это также касается.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время