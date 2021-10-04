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В Грузии задержали еще двух человек, которых подозревают в оказании помощи бывшему президенту Михеилу Саакашвили при незаконном пересечении границы.

Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Рустави-2».

«Еще два человека задержаны за сокрытие преступления, станет достоянием общественности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование», - сказал Вепхвадзе.

Ранее стало известно о задержании Элгуджа Цомая. Он был водителем грузовика, в котором Саакашвили якобы скрылся для того, чтобы попасть на территорию Грузии. Позже Саакашвили находился в квартире Цомая.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Михаила Саакашвили это также касается. 

 
ForUm

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