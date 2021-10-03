Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Михаила Саакашвили это также касается. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце.

«Я как Президент Украины... постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые мне предоставила власть. Господин Сакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается. Все наши институты, включая МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и на уровне разговора между нашими кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься», — сказал Зеленский.

Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.