Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии «Слуга народа», которая инициировала его отзыв с должности, отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить этот вопрос. Об этом спикер сказал во время заседания согласительного совета в понедельник, передает Укринформ.

«Действительно, была предложена встреча фракции «Слуга народа» сегодня на 18:00 относительно инициативы, которая поступила от коллег, об отзыве с должности председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет», - заявил Разумков.

Он также отметил, что готов обсудить с другими депутатскими фракциями и группами свою работу за два года и услышать замечания и предложения.

Разумков подчеркнул, что процедура отзыва парламентом Председателя Верховной Рады с должности будет происходить исключительно по Регламенту ВР.

«Подписные листы по просьбе сначала фракции, затем народного депутата Арахамии были выданы. Так, как и обещали, в тот же день. Я думаю, что всем хватило. Я видел в средствах массовой информации, голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по Регламенту. Процедуры, в том числе и отзыва с должности Председателя Верховной Рады, происходят по Регламенту, согласно 76, 77 статьям. Иного не будет. Пока я Председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон», - сказал спикер украинского парламента.

Разумков также прокомментировал информацию о «холодной регламентной войне» между ним и членами парламентской фракции «Слуга народа». Он отметил, что между ними действительно уже не первый месяц и не первый год идет война «за верховенство закона, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас с вами выбирали люди».

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.