также в разделеПолитика
Разумков созвал внеочередное заседание ВР 13
В «Слуге народа» хотят рассмотреть отставку Разумкова на этой неделе 15
Завтра в Украину приедет президент Израиля 9
В «Слуге народа» заявили, что отставок в Кабмине пока не будет 12
В ОП прокомментировали расследование об офшорах Зеленского 103
Разумков заявил, что подписные листы о его отзыве еще не поступали 23
Власти Грузии отказались выдавать Саакашвили Украине 36
Главы комитетов ВР в знак протеста покинули заседание согласительного совета 791
В ЕС заявили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины 14
Зеленский: Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации 57
Зеленский: Я ничего не решил по поводу второго срока 41
Президент Украины пообещал заниматься вопросом возвращения Саакашвили 22
Зеленский прокомментировал ДТП с депутатом Трухиным 36
В понедельник депутаты начнут процедуру отзыва Разумкова 44
В «Слуге народа» говорят, что собрали подписи за отставку Разумкова 60
Депутат Трухин предлагал членам бюджетного комитета Рады манипулировать министром финансов и обманывать Офис президента 59
Зеленский прибыл на съезд «Слуг народа» в Трускавец 42
Генпрокуратура рассматривает более 10 версий покушения на Шефира 19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии «Слуга народа», которая инициировала его отзыв с должности, отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить этот вопрос. Об этом спикер сказал во время заседания согласительного совета в понедельник, передает Укринформ.

«Действительно, была предложена встреча фракции «Слуга народа» сегодня на 18:00 относительно инициативы, которая поступила от коллег, об отзыве с должности председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе, что смысла в такой встрече нет», - заявил Разумков.

Он также отметил, что готов обсудить с другими депутатскими фракциями и группами свою работу за два года и услышать замечания и предложения.

Разумков подчеркнул, что процедура отзыва парламентом Председателя Верховной Рады с должности будет происходить исключительно по Регламенту ВР.

«Подписные листы по просьбе сначала фракции, затем народного депутата Арахамии были выданы. Так, как и обещали, в тот же день. Я думаю, что всем хватило. Я видел в средствах массовой информации, голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по Регламенту. Процедуры, в том числе и отзыва с должности Председателя Верховной Рады, происходят по Регламенту, согласно 76, 77 статьям. Иного не будет. Пока я Председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон», - сказал спикер украинского парламента.

Разумков также прокомментировал информацию о «холодной регламентной войне» между ним и членами парламентской фракции «Слуга народа». Он отметил, что между ними действительно уже не первый месяц и не первый год идет война «за верховенство закона, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас с вами выбирали люди».

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги