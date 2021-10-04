Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не планирует рассматривать вопрос отставки министров, сообщает УП.

«Правительство работает. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону. Решать вопросы насущные.

Кадровые вопросы по ним, знаете, не станет. Никаких отставок на этой неделе не планируется», – отметил он.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.