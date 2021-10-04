Главы комитетов Верховной Рады Украины покинули заседание согласительного совета из-за недовольства повесткой дня и позицией председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Как передает УНИАН, на брифинг вышли около 15 председателей комитетов, всего их 23.

Большинство из них возглавляют представители «Слуги народа».

Слово взял председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от «СН» Никита Потураев, который заявил:

«Сегодня Согласительный совет, к сожалению, окончательно превратился в площадку политических манифестаций и абсолютно необоснованных и лживых заявлений и манипуляций. Мы не можем и не будем мириться с таким порядком вещей. Поэтому мы, председатели комитетов, покинули сегодня согласительный совет, который, к сожалению, действующий спикер, господин Разумков, позволил превратить в ярмарку политического тщеславия с дискуссионной площадки, которой должен был бы быть согласительный совет».

Потураев добавил, что главы комитетов готовы к конструктивной дискуссии со всеми фракциями в ВР, но они не будут больше «мириться с ситуацией, когда манипулятивными заявлениями разрушается Украинское государство, ставится под сомнение суверенитет, обороноспособность, ход реформ, приближающих Украину, в действительности, к членству в НАТО и ЕС».

«Мы вернемся к работе согласительных советов тогда, когда это станет действительно согласительным советом разных политических взглядов. И когда согласительный совет будет работать на пользу Украине, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций», - подытожил Потураев.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.