Информация о возобновлении транзита газа из России в Венгрию не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», – написал он.

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину был возобновлен.

27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.