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В воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину был возобновлен. Поток газа через пункт «Берегово» на украинско-венгерской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС Венгрии.

Отметим, что в течение дня прокачка газа на территорию Венгрии через Украину полностью отсутствовала.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

 
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