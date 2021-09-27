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В Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпромом» на поставку газа в обход Украины. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», - говорится в нем.

Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

В МИД «с грустью отмечают, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто.

29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД двух стран. Украинская сторона тщательно готовилась к нему, основания рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях.

Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
ForUm

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