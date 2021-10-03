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Депутаты фракции Слуга народа решили с понедельника начать процедуру отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram.

По ее словам, к такому решению парламентарии пришли после обсуждения и голосования.

«Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника (4 октября - ред.) начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности», - написала Палийчук.

Как известно, для утверждения отставки спикера Рады за нее должно проголосовать большинство депутатов - не менее 226.

Напомним, "слуги народа" (около 180 депутатов) проводят выездное заседание в Трускавце. Сегодня туда прибыл президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в ходе заседания были собраны необходимые для рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова с должности спикера парламента 150 подписей нардепов.
ForUm

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