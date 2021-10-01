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Народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.

Как сообщил журналистам народный депутат Алексей Жмеренецкий, в поезде «Киев-Трускавец» к месту проведения совещания добирались около 70% парламентариев. По его словам, поездку они оплачивали за свой счет, передает Интерфакс-Украина.

«Мы «скидывались». Нам централизованно покупали билеты, но за наш счет. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы», - отметил он в комментарии представителям СМИ.

Напомним, 22 сентября первый заместитель председателя фракции «Слуга народа», председатель партии «СН» Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится «большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами».

Участники мероприятия поселятся в трех гостиницах: в «Лесной песне», Mirotel и Rixos. Будут жить депутаты в гостиницах, как заверил он, за свой счет.

Завершиться мероприятие должно гала-ужином и неформальным общением.
ForUm

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