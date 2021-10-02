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Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили

Об этом сообщает местное издание Сheline.

По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.

Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один мужчина - также правоохранитель, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Известно, что силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.

В правоохранительных органах пока не предоставляют никакой информации об инциденте.
ForUm

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