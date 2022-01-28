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Сотрудники ГБР провели ряд обысков в Черниговском горсовете, облгосадминистрации Чернигова и ряде коммерческих предприятий.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро, следственные действия происходят по делу о махинации при подготовке и проведении публичных закупок услуг по ремонту дорог городского значения.

Установлено, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму более 350 миллионов гривен.

По предварительной информации, на аукционе чиновники создали искусственные условия для победы определенной компании.

Компания-«победитель» заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на местных заводах по искусственно завышенным ценам, которыми руководят менеджеры, связанные с руководством Черниговского горсовета.

Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетным потерям. Продолжаются экспертизы, по результатам которых будет установлена ​​сумма ущерба, нанесенного государству.

Проверяется причастность должностных лиц Черниговского горсовета и подчиненных ему предприятий, а также частных обществ к совершению уголовного преступления.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
ForUm

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