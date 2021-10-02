Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября. Об этом на своем Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

«Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту Председателя Парламента», - написала Туний и добавила копию официального документа.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.