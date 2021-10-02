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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Об этом сообщает глава МИД в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.

«Саакашвили - наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», - сказал Кулеба.
ForUm

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