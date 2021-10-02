Глава Киева Виталий Кличко допускает, что вакцинация от коронавируса в столице может стать принудительной. Об этом в пятницу, 1 октября, он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Мєр отметил, что если жители мегаполиса хотят свободно ездить в общественном транспорте или зайти в общественное заведение, им необходимо сделать прививку.

«Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей», - заявил Кличко.

Мэр отметил, что в столичных больницах в данное время находятся 1200 человек в тяжелом состоянии под кислородом. При этом в городе провакцинированы 1 млн 800 тысяч человек.

Как ранее сообщал ForUm, в Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.