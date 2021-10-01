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Украинская сторона из-за прекращения транзита газа в Венгрию переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольги Бельковой.

По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

«К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией», - добавила Белькова.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

 
ForUm

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