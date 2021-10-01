Клаус-Дитер Маубах, глава концерна Uniper, одного из европейских партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», считает, что сертификация газопровода задержится настолько, что он не сможет помочь восполнить запасы газа этой зимой.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет «Европейская правда».

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», - сказал Маубах.

Хотя газопровод длиной 1200 километров технически завершен, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Этот процесс, который начался 8 сентября, может занять до четырех месяцев.

После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

Uniper - одна из пяти западных компаний, которые являются финансовыми партнерами в инфраструктурном проект «Северный поток-2» под руководством «Газпрома».

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».