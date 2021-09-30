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В Окружном административном суде Киева заявляют об отсутствии средств на зарплаты сотрудникам аппарата, сообщает пресс-служба ОАСК.

«По состоянию на 30 сентября в Окружном административном суде города Киева отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы работникам. Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что на сегодняшний день фонд оплаты труда исчерпан полностью», - сказано в сообщении.

В суде отметили, что сообщали Государственной судебной администрации Украины как распорядителю средств о ситуации, которая сложилась, однако, на сегодняшний день вопрос остается не решенным.

«Важно понимать, что в таких условиях под угрозу ставится не просто возможность суда осуществлять свои функции, но и право каждого гражданина на обращение в суд за защитой. Надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса и недопущение коллапса в системе правосудия», - отметили в ОАСК.

Вместе с тем судьи также подчеркнули, что количество обращений граждан в суд за защитой своих прав увеличивается с каждым месяцем, а зарплаты - нет.

«Мы сообщали, что с начала года в суд поступило почти 28 тыс. дел и материалов. За последние четыре года этот показатель увеличился на 55%, в то время как заработная плата работников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась. Например, работник канцелярии, на которого возложена обязанность регистрации входящей корреспонденции – исков, ходатайств и иных процессуальных документов - в этом месяце получил около 7 тыс. грн, что значительно ниже уровня средней зарплаты по Украине. Такая ситуация вызвала отток квалифицированных кадров - за последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда», - отметили в суде.
ForUm

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