В Волынской, Львовской, Ривненской областях Украины через неделю-две могут усилить карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, рассказывая о рабочей встрече с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким, передает УНИАН.

«В регионах Украины, которые граничат с Польшей, растет количество больных COVID и уровень госпитализации. Есть вероятность, что за неделю-две в Волынской, Львовской, Ривненской областях усилят карантинные ограничения», – отметил нардеп.

При этом он отметил, что в Польше благодаря вакцинации половины населения ситуация пока достаточно стабильная – за минувшие сутки выявлено менее 1 тысячи новых больных. Радуцкий добавил, что в Украине за сутки – почти 10 тысяч.

Посол рассказал Радуцкому, что «польские пограничники регулярно обнаруживают у украинцев поддельные справки о вакцинации».

При этом добавил, что Польша «еще не имеет технических средств для проверки достоверности сертификатов вакцинации в приложении «Дия».

«Договорились, что этот вопрос будет решен, поскольку отображение сертификатов в «Дії» является одним из лучших технических решений, что признано многими странами. Со своей стороны Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. В основном фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в «Дии» практически невозможно», – написал Радуцкий.

Председатель комитета ВР сообщает, что Польша рассмотрит вопрос поставки в Украину вакцины и экспресс-тестов на антиген, а также возможность производства для украинских больниц кислородных станций.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.