Текущая волна COVID-19 в Украине и дальше будет нарастать.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября–12 октября,.

Отмечается, что анализ результатов моделирования количества новых подтвержденных случаев заболеваний показал, что текущая волна COVID-19 в Украине и дальше будет нарастать.

В то же время, специалисты отмечают, что динамика несколько стабилизировалась, то есть нарастание в последние две недели происходит стабильно, а не скачкообразно, как это наблюдалось ранее.

«Анализ прогнозов в странах Европы показал, что в самых отдаленных от Украины государствах наметился спад количества новых больных, хотя те значения еще не везде являются малыми, но в ближайших к нам странах... фиксируется... рост этого показателя, который может оказывать дополнительное негативное влияние», - пояснили в НАН.

Ученые также отмечают, что нестабильность динамики изменения количества новых больных, которая наблюдается в Украине в течение сентября, не дает уверенности в сделанных прогнозах, поэтому рекомендуют использовать их осторожно.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.