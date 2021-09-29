В начале октября количество новых суточных случаев COVID-19 в Украине может превысить 10 тысяч.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября – 12 октября, сообщает УНИАН.

Согласно вероятным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым на 5 октября количеством инфицированных в сутки являются Днепропетровская (981), Донецкая (691), Запорожская (595), Львовская (646), Одесская (541) и Харьковская (1024) области.

«Для Украины в целом получим такие прогнозные числовые показатели: среднее количество новых инфекций за день на 5 октября составит 7 тыс. 755 - 10 тыс. 777 при среднем значении 9 тыс.; среднее количество новых летальных случаев за день на 5 октября - 127-179 при среднем значении 153», - говорится в прогнозе.

В то же время среднее количество новых инфекций за день по состоянию на 12 октября может составлять от 7 тыс. 578 до 20 тыс. 083 при среднем значении 11 тыс. 599, а среднее количество новых летальных случаев - от 175 до 237 при среднем значении 206.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.