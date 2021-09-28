Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усика. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил Александру пояс WBC, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь! - сказал Кличко. - А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию! Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохамед Али», - сказал Кличко.

Александр Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

Украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.