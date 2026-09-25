﻿
Спорт

Усик кардинально змінив імідж

Усик кардинально змінив імідж

Український боксер Олександр Усик здивував новим образом — спортсмен пофарбував волосся у блонд. Зміну іміджу він продемонстрував напередодні 17-ї річниці весілля зі своєю дружиною Катериною.

Фото нового образу Усика опублікував в Instagram колорист Олександр Даалгард, назвавши його новим стилем для чемпіона. Боксер, який зазвичай носить коротку стрижку, цього разу змінив колір волосся на світлий. Новий образ також показала донька Усика Єлизавета у TikTok. За її словами, перевтілення батька стало несподіванкою для родини та підписників.

Єлизавета також розповіла, що 25 вересня Олександр Усик та його дружина Катерина відзначатимуть 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди подружжя перебуває в Іспанії, де планує відзначити свято у колі гостей.

Крім того, 27 вересня родина відзначатиме день народження дідуся Єлизавети. Донька Усика вже придбала для нього подарунок, однак поки не розкриває його, оскільки хоче зберегти сюрприз.

Як повідомляло раніше ForUa, Усик оголосив про останній бій у кар'єрі.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

боксУсикімідж
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Упереджене та політичне рішення: Суд у Хорватії дозволив видати ФРН українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Свiт 24.09.2026 22:05:16
Упереджене та політичне рішення: Суд у Хорватії дозволив видати ФРН українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Читати
Тегеран пригрозив розширити конфлікт зі США до Індійського океану
Свiт 24.09.2026 21:07:11
Тегеран пригрозив розширити конфлікт зі США до Індійського океану
Читати
Сон в ООН: чому Сполучені Штати «закрили очі» на підтримку України
Аналітика 24.09.2026 20:58:04
Сон в ООН: чому Сполучені Штати «закрили очі» на підтримку України
Читати

Популярнi статтi