Усик кардинально змінив імідж

Український боксер Олександр Усик здивував новим образом — спортсмен пофарбував волосся у блонд. Зміну іміджу він продемонстрував напередодні 17-ї річниці весілля зі своєю дружиною Катериною.

Фото нового образу Усика опублікував в Instagram колорист Олександр Даалгард, назвавши його новим стилем для чемпіона. Боксер, який зазвичай носить коротку стрижку, цього разу змінив колір волосся на світлий. Новий образ також показала донька Усика Єлизавета у TikTok. За її словами, перевтілення батька стало несподіванкою для родини та підписників.

Єлизавета також розповіла, що 25 вересня Олександр Усик та його дружина Катерина відзначатимуть 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди подружжя перебуває в Іспанії, де планує відзначити свято у колі гостей.

Крім того, 27 вересня родина відзначатиме день народження дідуся Єлизавети. Донька Усика вже придбала для нього подарунок, однак поки не розкриває його, оскільки хоче зберегти сюрприз.

Як повідомляло раніше ForUa, Усик оголосив про останній бій у кар'єрі.