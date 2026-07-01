Усик перед завершенням кар'єри хоче провести ще один бій

Український боксер Олександр Усик наближається до завершення кар’єри, однак перед цим планує провести ще один поєдинок. Його команда при цьому фактично виключає можливість третього бою з Тайсоном Ф’юрі, повідомляє Sky Sports.

Генеральний директор промоутерської компанії Ready To Fight Сергій Лапін заявив, що подальші бої з британцем не мають спортивного сенсу, оскільки Усик уже двічі його перемагав. «Я не бачу в цьому особливого сенсу. Олександр уже двічі переміг Тайсона Ф’юрі й дав відповіді на всі питання в рингу. Цей розділ уже закрито», — зазначив Лапін.

Водночас у медіа нагадують, що останній гучний поєдинок Усика викликав значний резонанс, а потенційні реванші з окремими суперниками залишаються малоймовірними. Серед можливих варіантів наступного бою називається поєдинок з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Сам американський боксер також висловлював зацікавленість у такому протистоянні.

Промоутери не виключають, що організацією бою може займатися Zuffa Boxing, а глава UFC Дана Уайт раніше заявляв, що «все можливо». Ймовірним місцем проведення бою називають США або Саудівську Аравію, хоча Усик неодноразово наголошував, що мріє знову виступити в Україні. Однак через повномасштабну війну така можливість наразі відсутня.

Після завершення кар’єри Усик планує зосередитися на сім’ї, розвитку спорту в Україні та підтримці молодих спортсменів.

Сам боксер є одним із найуспішніших у сучасному боксі, володіючи головними титулами як у професійному, так і в аматорському спорті.

Як повідомляло раніше ForUa, Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів, якими нині володіє, але не завершує професійну кар'єру.