Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.
Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника.
Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.
Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.
Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! #Усик! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 💪💪💪 pic.twitter.com/GNIRBjmnGs— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021
Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей.
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