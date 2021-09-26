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Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника.

Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей.
ForUm

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