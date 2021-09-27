За сутки 26 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1478 человек;
- летальных случаев - 94;
- выздоровели - 952 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 13202 лица,
- методом ИФА - 2688 человек,
- экспресс-тестами - 11022 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2395404 лица;
- выздоровели - 2245144 лица;
- летальных случаев - 55 720;
- проведено ПЦР-тестов - 12710080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
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