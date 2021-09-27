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В Украине вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей отдельных профессий.

Так, на сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали документ с предварительным перечнем профессий для обязательной COVID-прививки, который подготовил Минздрав, передает УНИАН.

Сейчас в список входят работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • местных государственных администраций;
  • учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от COVID-прививки, то их отстранят от исполнения обязанностей.

В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством Украины. А еще в апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил положения национального законодательства, что «обязательная вакцинация является законной и может быть необходимым в демократических обществах» и «не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».

«Указанный перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса», - сказано в тексте документа.

Отмечается, что документ еще подлежит обсуждению и этот список может быть дополненным, а официальное его обнародование стоит ждать уже на этой неделе.

Как ранее сообщал ForUm, в Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.
ForUm

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